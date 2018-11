Facebook

Lange Zeit in Wien, ab heute wird auch in Graz demonstriert © APA/GEORG HOCHMUTH

Was Wien kann, kann ab sofort auch Graz: Heute, Donnerstag, wird ab 16.30 Uhr in der Landeshauptstadt demonstriert. Es ist quasi die Fortsetzung einer seit dem Jahr 2000 existierenden – zwischenzeitlich aber unterbrochenen – „Tradition“: Damals wurde regelmäßig an Donnerstagen gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel protestiert.

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen unter der neuen Schwarz-Blauen-Koalition im Bund – Stichwort „12-Stunden-tag“ – leben die Donnerstagsproteste nun wieder auf. Auch in Graz.