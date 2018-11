Passend zur Adventzeit gibt es in der Grazer Herrengasse Nachschub für Naschkatzen.

Herrengasse: links der künftige Lindt-Shop, rechts die winterliche Linzbichler-Filiale © Michael Saria

Gut möglich, dass Grazer Naschkatzen die Qual der Wahl schwer fällt. Zum einen gesellten sich in jüngster Zeit gleich mehrere süße Geschäfte zu den bestehenden Platzhirschen im Grazer Zentrum hinzu: So eröffnete Ende September in der Sporgasse 8 die Confiserie Berger eine Filiale.

