Karl Schwarzl © Christian Jungwirth

Es sind gleich zwei Jubiläen, die am Freitag in Laßnitzhöhe begangen werden: Da ist einmal der 60er der Karl Schwarzl Immobilien GmbH. Und da ist natürlich – wir gratulieren recht herzlich! – der 90er eines wahren steirischen Paradeunternehmers, jener „Runde“ von Karl Schwarzl. „Ja, es wird gefeiert. Aber fragen Sie mich bitte nicht, was genau geschieht“, lacht das ewig junge Geburtstagskind ins Telefon, „meine Tochter verrät mir darüber nämlich gar nichts, auch wenn ich sie dauernd danach frage.“

