Semino Rossi & Co."Licht ins Dunkel" bringt Schlagerstars auf den Schloßberg

Premiere am Donnerstag hoch über Graz: Das ORF-Landesstudio zeichnet die steirischen Beiträge für "Licht ins Dunkel" öffentlich am "Aufsteirern"-Weihnachtsmarkt auf - das bedeutet jede Menge Schlagerstars bei freiem Eintritt.

© Aufsteirern/Kanizaj

Erstmals kommen heuer die steirischen Beiträge zu „Licht ins Dunkel“ nicht aus dem Landesstudio, sondern vom stimmungsvollen „Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt am Grazer Schloßberg.

Und dafür wird am Donnerstag vor Publikum aufgezeichnet: Unter dem Motto "Stars für Licht ins Dunkel" treten zwischen 13 und 21 Uhr treten etwa Semino Rossi, Opus, Saso Avsenik, Die Paldauer, das Nockalm Quintett, Marlena Martinelli & Udo Wenders und viele andere auf der "Licht ins Dunkel"-Bühne auf.

Der Aktionstag wird von Kathi Wenusch moderiert. Darüber hinaus gibt es Autogrammstunden mit den Stars sowie einen Glühweinverkauf der ORF-Steiermark-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

Das Programm am 29. November:

13 Uhr bis 16.30 Uhr, Auftritte von: Pfarrer Brei & „signum!“, Semino Rossi, Saso Avsenik, Marlena Martinelli & Udo Wenders, SOLOzuVIERT, Die Paldauer, Steirischer Jägerchor, Nockalm Quintett

Auftritte von: Pfarrer Brei & „signum!“, Semino Rossi, Saso Avsenik, Marlena Martinelli & Udo Wenders, SOLOzuVIERT, Die Paldauer, Steirischer Jägerchor, Nockalm Quintett 17 bis 20.30 Uhr, Auftritte von: Schneiderwirt Trio, Charlien Egger, Take your chance-Talente, Leo Aberer, Oberkrainer Power, Uwe Schmidt, Schulchor NMS Eibiswald, Roastoa, Oliver Haidt, Opus, HIB.art.chor Liebenau

Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei!

Radio Steiermark berichtet in zahlreichen Live-Einstiegen, die Höhepunkte der Konzerte gibt es tags darauf auch in „Steiermark heute“ zu sehen. Die Fernsehsendungen vom Schloßberg-Weihnachtsmarkt, präsentiert von Kathi Wenusch und Franz Neger, sind im Rahmen des weihnachtlichen TV-Programms am 24. Dezember – von 11 bis 12 Uhr, 14 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr – als TV-Lokalausstiege Steiermark in ORF 2 Steiermark zu sehen.