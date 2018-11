Kleine Zeitung +

Eisenerz Entführung in die Sagenwelt um den Erzberg

Karin Hojak-Talaber, Eisenerzerin mit Wohnsitz in Graz, ist tief in die Welt der Sagen am, im und um den Erzberg eingetaucht. Mittwochabend präsentiert sie ihr Buch im Stadtmuseum Eisenerz.