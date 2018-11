In diesen Minuten läuft ein Feuerwehreinsatz im Grazer Zentrum: Nach ersten Informationen ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen.

Feuer in Wohnung

Der Einsatz im Grazer Zentrum läuft noch © KK

Dienstagnachmittag, 16 Uhr: In diesen Minuten läuft ein Feuerwehreinsatz im Grazer Zentrum. Nach ersten Informationen ist in der Sparbersbachgasse ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen.