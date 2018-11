Facebook

Einsatz im Grazer Zentrum: Die Wohnung wurde großteils zerstört © KK, BF GRAZ

Für Aufsehen hatte am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Grazer Sparbersbachgasse gesorgt. Auslöser dafür war ein auf einem Herd vergessener Topf mit Öl gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

