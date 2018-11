Über das Heimweh in der Ferne: Die „Handgepäck I“-Tour von Clueso spülte das Publikum im Grazer Orpheum weich.

Machte mit der "Handgepäck I"-Tour im Grazer Orpheum Halt: der Erfurter Musiker Clueso © Manuel Hanschitz

Sänger Clueso verreist gerne mit wenigen Koffern. Die Vorband hat er für seine „Handgepäck I“-Tour Zuhause gelassen. Den restlichen Schnick Schnack auch. Sein einziges Mitbringsel für die Zuschauer im Grazer Orpheum ist ein Akustik-Set. Und das ist mehr als genug. Daran, dass die Wurzeln des Erfurter Singer-Songwriters im Hip-Hop liegen, erinnert heute genau gar nichts mehr. Der Sound ist ein anderer. Die sanften Gitarrenklänge legen einen Schleier der Tiefenentspannung über das Publikum und die weichgespülte Stimme lässt die Fans bei neuen Nummern wie „Du und Ich“ oder dem „Crowded House“-Coversong „Vier Jahreszeiten an einem Tag“ Löcher in den Boden schunkeln. Fan-Service gibt es mit älteren Liedern wie „Chicago“ und „Gewinner“ ausreichend.



Anscheinend genügend Stoff, um sich darin zu verlieren. Denn die obligatorische Front aus Handydisplays bleibt diesmal aus. Sollte die Frage aufkommen, wie viele Zuschauer sich an diesem Abend die Hände wund geklatscht haben, dann hier die Antwort: viele. Mehr als zwei Stunden wurde geschunkelt: Clueso spielte eine Zugabe nach der anderen Foto © Manuel Hanschitz