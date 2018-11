Erboste Eltern dachten an Folge des großen Warnstreiks - dabei gab es nur ein Missverständnis...

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht alle Schulkinder konnten in den Bus einsteigen (Symbolfoto) © APA/GEORG HOCHMUTH

Sachen gibt's... Am Montag meldete sich ein verärgerter Vater bei der Kleinen Zeitung: Sinngemäß fragte er, warum in aller Welt der Warnstreik der Eisenbahner auch seinen Sohn sowie viele andere Kinder betreffen musste. Denn diese seien auf dem Weg zur Schule, dem BG Rein in Graz-Umgebung, vom Lenker des Schulbusses stehen gelassen worden.