Neulich beim Grazer Stadtpark: ein Skateboarder in der Fahrbahnmitte © Michael Saria

Neulich im Grazer Zentrum: Ein Radfahrer steht an der Ampel vor der Stadtpark-Kreuzung und wartet auf Grünlicht - gemeinsam mit einem Skateboader, der lässig links neben ihm steht, also in der Fahrbahnmitte. Die Ampel hüpft auf Grün - und beide rollen auf der Fahrbahn den Burgring hinunter, am Grazer Künstlerhaus vorbei.

