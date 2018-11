Von wegen Winterpause: Im Grazer Stadtgebiet wird weiterhin fleißig in die Hände gespuckt.

Auch in diesen Tagen wird in Graz fleißig gewerkt © Juergen Fuchs

Autofahrer, aufgepasst: Am heutigen Montag, den 26. November, starten in der Grazer Reininghausstraße frische Bauarbeiten. Wie das Straßenamt vermeldet, werde im Bereich des Kreisverkehrs in der Alten Poststraße (Einfahrt Reininghausgründe) der Straßenraum umgestaltet. Zudem errichtet man im Hinblick auf die Sperre der Alten Poststraße eine Ampel für die geplante Umfahrung. Kurz gesagt: Posten regeln den Verkehr, mit Verzögerungen ist zu rechnen.

