Kommen Sie mit auf Kuriositäten-Jagd in der vorweihnachtlichen Innenstadt und setzen Sie sich mit uns in den Bummelzug.

Der Bummelzug fährt täglich ab 11 Uhr durch die Innenstadt. © Tomaschek

Auch an einem ruhigen Sonntag spürt man in Graz überall den beginnenden Advent. An jeder Ecke steht bereits ein dekorierter Christbaum und auch die Auslagen der Geschäfte sind festlich geschmückt. Auf den Adventmärkten finden sich allerlei Kuriositäten, viele davon gibt es überhaupt nur in der Landeshauptstadt: