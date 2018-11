Test der Gebietskrankenkasse bringt schädliche Mengen an Feinstaub in 21 von 26 untersuchten Innenstadt-Gastrobetrieben ans Tageslicht.

Rauch in Lokalen ist schädlicher als Feinstaub auf der Straße © Scheriau

Von September bis November hat die Steiermärkische Gebietskrankenkasse (GKK) 26 nicht namentlich genannte Grazer Innenstadt-Lokale unter die Lupe genommen. Konkret ging es um die Nichtraucher-Areale in sogenannten Mischlokalen – also in Betrieben, in denen es Raucher- und Nichtraucherbereiche gibt. Das Ergebnis: In 21 der getesteten Bars und Cafés, also 80 Prozent, gab es signifikante Übertritte.

