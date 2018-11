Notaufname Die Lebensretter aus dem Schockraum

Der Schockraum der Grazer Chirurgie mag nicht so telegen sein wie der TV-Serien-„Emergency Room“. Doch hier werden echte Leben gerettet. Tagtäglich, im Team.

Emergency Room. Zwei Patienten können zugleich im Schockraum behandelt werden – fallweise arbeiten bis zu 20 Ärzte und Pfleger an einem Verletzten © Eibinger

Schockraum-Alarm: Ein Förderband hat einem 25-jährigen Mineur auf der Baustelle des Semmeringbasistunnels den linken Arm auf Höhe des Ellbogens abgerissen – als der Mann Freitagfrüh mit dem Notarztwagen bei der chirurgischen Notaufnahme des LKH-Klinikums Graz eintrifft, steht das per Notfalltelefon zusammengetrommelte Team bereits parat. Bekommt in einer kurzen Übergabe die wichtigsten Informationen – und schon läuft die Checkliste ab. Atmung, Kreislauf, Temperatur, Blutverlust, gibt es weitere Verletzungen ... Nur acht (!) Minuten später ist der Patient von oben bis unten durchgecheckt und auf dem Weg in den OP.

