Die Gemeindewohnungen in Graz haben ein Imageproblem, findet Vizebürgermeister Mario Eustacchio. Das will er mittels neuer Kampagne beheben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) und Gerhard Uhlmann von Wohnen Graz © Stadt Graz/Foto Fischer

Gemeindebau war gestern. Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) spricht lieber vom „städtischen Wohnen“. Das Image der Gemeindewohnungen sei schlecht, obwohl die Fakten gut seien. „Wir bauen neue, hochwertige Wohnungen, investieren sieben Millionen Euro im Jahr in die Sanierung alter und sind in 16 von 17 Stadtbezirken präsent“, so Eustacchio.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.