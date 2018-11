Betrüger geben sich als Support-Mitarbeiter aus und dringen so in private Computernetzwerke ein. Im Raum Graz wurden bereits mehrere Fälle gemeldet.

Computer-Anwender im Visier von Betrügern

Die Betrugsmasche ist nicht neu, in den letzten Tagen trat sie aber vor allem im Raum Graz wieder auf. Angebliche Support-Mitarbeiter großer Softwarefirmen rufen bei Computeranwendern an und bieten eine Säuberung des Computers von Viren an. In Wirklichkeit wollen die Kriminellen aber nur an die Kontodaten und das Geld ihrer Opfer.

Die Anrufer behaupten, Mitarbeiter eines großen amerikanischen Softwareunternehmens oder anderer bekannter IT-Firmen zu sein. Und dann geben sie vor, dass der Computer des Angerufenen von einem Virus befallen sei, sie könnten das Problem aber mit Hilfe einer Software beseitigen. Mit Einverständnis des Anwenders bekommen dann die Täter über eine Software Fernzugriff zum Computer.

Drei Anzeigen

Für ihre "Serviceleistung" verlangen sie dann Geld - oder verschaffen sich Zugang zu den Kontodaten des Opfers. "Drei Geschädigte haben sich in den letzten Tagen gemeldet. Es wurden Geldbeträge von mehreren Tausend Euro überwiesen", berichtet eine Betrugsermittlerin des Stadtpolizeikommandos Graz. Sie vermutet, dass noch viel mehr Personen angerufen worden sind.

Oft drohen die Betrüger auch damit, dass der Anwender seine Betriebssystem-Lizenz verliert. Auch wird die falsche Behauptung aufgestellt, dass der Rechner Viren im Internet verbreitet und der Anwender dafür haften muss. Die Ermittlerin betont: "Die großen Softwareunternehmen rufen niemals Kunden an, um Geld für die Erneuerung einer Lizenz zu erhalten." Wenn tatsächlich eine Lizenz abläuft, dann zeigt das System das von selbst an.

Tipps der Polizei

Werden Sie von einem angeblichen Support-Mitarbeiter angerufen, beenden Sie das Gespräch sofort!





Haben Sie aber bereits dem Betrüger den Zugang zu ihrem Rechner ermöglicht oder ist es schon zu Abbuchung von Geld gekommen, trennen Sie Ihren PC vom Netz, ändern Sie alle Passwörter und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

