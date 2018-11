Facebook

"Mehr als zynisch“ – so umschreibt KPÖ-Chefin Elke Kahr (KPÖ) die Neuregelungen rund um die Weihnachtsbeihilfe. Die 50 Euro werden heuer erstmals nicht aufs Konto der Sozialcard-Besitzer überwiesen, sondern nur nach Antrag als Gutschein im Postfach landen. Das i-Tüpfelchen aus KPÖ-Sicht: Dass man mit den Gutscheinen nicht in großen Lebensmittelläden einkaufen kann, sehr wohl aber bei einer Firma eine Yacht chartern, in einem Shop sich mit Hanf-Produkten eindecken und in Reisebüros buchen kann. „Das ist ja Zynismus pur“, findet auch SPÖ-Klubchef Michael Ehmann.

