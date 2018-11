Facebook

Wer kennt diese Frau? © Polizei

Eine unbekannte Frau stahl am 24. September 2018 gegen 12:30 Uhr in einem Geschäft in Seiersberg einer 77-Jährigen die Geldbörse samt Bankomatkarte. Mit der Karte behob die Unbekannte an drei verschiedenen Bankomaten in Graz insgesamt 1400 Euro.

Bei den Behebungen wurde die Frau von der Überwachungskamera aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung an.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Seiersberg unter der Tel. Nr.: 059 133/6130 erbeten.