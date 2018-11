Vorfall in der Landepolizeidirektion in Graz: 52-jähriger Polizist dürfte Waffe unsachgemäß entladen haben. Junger Kollege wurde am Unterschenkel getroffen.

Das StG77 ist bei der Polizei und beim Bundesheer in Verwendung © Jürgen Fuchs

Ein 23-jähriger Polizist wurde am Mittwoch in der Landespolizeidirektion Steiermark bei einem Unfall mit einem Sturmgewehr verletzt. Als ein 52-jähriger Kollege die Waffe entladen wollte, lösten sich drei Schüsse, ein Querschläger traf den 23-Jährigen in den Unterschenkel. Er wurde mit dem Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert und dort am Abend operiert. Der Beamte, der kurz vor Beendigung seiner Ausbildung steht, dürfte den Vorfall aber glimpflich überstanden haben, heißt es bei der Polizei. Wie es dazu kommen konnte, wird noch untersucht. Es dürfte jedoch auf eine unsachgemäße Bedienung der Waffe hinauslaufen.

