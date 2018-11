Assistentin, die selbst gebohrt haben soll und wegen Kurpfuscherei angeklagt ist, will Doktortitel gemacht haben. Ihr Thema: „Kundenzufriedenheit in Zahnarztpraxen“. Die Belege muss sie allerdings erst bringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kristin Grndler - Fotolia

Als Zahnarztassistentin soll eine 37-jährige Steirerin (wie berichtet) in einer Praxis im Bezirk Leibnitz unbefugterweise gleich selbst Behandlungen bei Patienten durchgeführt haben. In elf Fällen ist die Frau wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, gestern wurde der Prozess am Grazer Straflandesgericht fortgesetzt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.