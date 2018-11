Die deutsche Hotelkette "Motel One" schlägt künftig auch im Grazer Zentrum ihre Zelte auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jakominiplatz: In den oberen Etagen des Dorotheums (links) zieht das Hotel ein © Juergen Fuchs

Zugegeben, für erste Reservierungen ist es noch ein wenig zu früh. Und dennoch nimmt das geplante neue Hotel auf dem Grazer Jakominiplatz zusehends Gestalt an: So ging gestern die Bauverhandlung für die rund 150 Zimmer über die Bühne, welche künftig in den oberen Etagen des Auktionshauses Dorotheum untergebracht werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.