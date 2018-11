Facebook

Am Donnerstag werden die Bäume beleuchtet, Montaggacht wa rnur Probebetrieb © Verena Schaupp

In Graz sind sie Vorboten des Advents, und sie hängen wieder ­– die Weihnachtsbäume in der Herrengasse. Gegen 23 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden sie montiert, und lassen die Herrengasse in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen. Insgesamt 156 Stück sind es heuer. Und - inzwischen ist man es gewohnt - sie hängen verkehrt. Doch warum eigentlich?