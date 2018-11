Facebook

Die Einbrecher drangen durch die Terrassentür ins Haus ein © Symbolbild: Rainer Fuhrmann - Fotolia

Ein Fall von Dämmerungseinbruch beschäftigt die Polizei in Graz. Unbekannte Täter hatten am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Graz-Waltendorf aufgebrochen und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Eine Zeugin gab an, die Einbrecher wenig später bei der Flucht gesehen zu haben. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizei-Streifen blieb allerdings erfolglos. Die Ermittlungen laufen.