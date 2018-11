Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen © Juergen Fuchs

Zu einer brenzligen Situation kam es am Montagabend in Graz-Jakomini. Eine 65-jährige Grazerin war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Auto unterwegs, um mehrere Freundinnen nach Hause zu bringen. Unterwegs bemerkten die Insassinnen plötzlich Brandgeruch. Die 65-Jährige hielt an, konnte allerdings nichts Verdächtiges entdecken. Also setzte sie ihre Fahrt fort. Als sie im Bereich der Dr.-Robert-Sieger-Straße aber schließlich eine Freundin aussteigen ließ, bemerkte sie, dass bereits Flammen aus dem Motorraum des Autos schlugen. Die Freundinnen flüchteten sofort aus dem Fahrzeug, brachten sich in Sicherheit und verständigten die Einsatzkräfte.

Der Pkw wurde durch den Brand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein dürfte, schwer beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.