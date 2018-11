Facebook

Die neue Vorsitzende Eva Wimmer (rechts) mit Magdalena Bachleitner und Andreas Six-Huber, die auch zum Vorsitzendenteam gehören. © KJÖ

Die gebürtige Oberösterreicherin Eva Wimmer (21), die in Graz katholische Fachtheologie studiert, wurde am Freitag zu neuen Vorsitzenden der Katholischen Jugend Österreichs (KJÖ) gewählt. Von Oktober 2015 bis Oktober 2017 war sie ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend in der Diözese Linz. Im März 2018 war Eva Wimmer dann Österreichvertreterin bei der Vorsynode der Jugendlichen. Aus diesem Grund verbrachte sie zudem den gesamten Oktober 2018 in Rom bei der Jugendsynode. „Bei der Jugendsynode konnte ich sehr bereichernde und vielfältige Erfahrungen machen und diese Erfahrungen möchte ich jetzt in Österreich einbringen. Ich will mich weiterhin für Jugendliche und junge Erwachsene einsetzen, damit mehr Menschen solch positive Erfahrungen machen können, wie ich sie machen durfte!“