Perchtenläufe Was für ein höllisches Spektakel!

Auch an diesem Wochenende ging es in der Steiermark wieder rund. Perchten und Krampusse aus der Steiermark und Nachbarbundesländern begeisterten Tausende Zuseher mit schaurig-schönen Auftritten. Wir waren in Rein, Sinabelkirchen und Leibnitz mit dabei.