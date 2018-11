Facebook

Ilze Kroja © Alexander Danner

"Ich fühle mich in beiden Ländern wohl und mag das steirische Gemüt“, unterstreicht Ilze Kroja, Wahlsteirerin mit lettischen Wurzeln. Als Obfrau des lettischen Kulturvereins hält sie seit zwei Jahren die kleine Community ihrer Landsleute in Graz zusammen. Stressige Wochen hat die Musikerin hinter sich, zeichnet sie doch für die musikalische Gestaltung von Feierlichkeiten verantwortlich, die am Sonntag im Grazer Dom und im Augustinum über die Bühne gingen. Die Letten feierten den 100. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit – auch in Graz.

