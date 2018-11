Der Schnee ist da. Nachdem der Schöckl am Sonntag bereits angezuckert war, schneit es nun auch in Graz. Der Verkehr ist überlastet.

© Fuchs

Die Meteorologen waren sich schon letzten Donnerstag ziemlich sicher, dass am Wochenende die ersten Schneeflocken im Großraum Graz fallen werden. Und sie sollten recht behalten. Schon am Sonntag fielen die ersten Flocken am Schöckl. In der Nacht auf Montag folgte dann, wie angekündigt, der erste Schnee in Graz.