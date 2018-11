Zwei Grazer Produzenten auf den Spuren urbaner Legenden: so entstand die Idee zum Independent-Film "Ois Weg!". Für die Dreharbeiten musste in der Grabenstraße ein Bordell geschaffen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Produzenten Thomas (links) und Daniel (rechts) mit den vier Schauspielerinnen Miriam, Beate, Margarita und Melanie (v.l.n.r.). © Georg Tomaschek

Sonst hat das "Nostalgie-Stüberl" sonntags Ruhetag, trotzdem ging es dort gestern hoch her: das Lokal in der Grabenstraße hielt als Drehort für den Grazer Independent-Film "Ois weg!" her. Dafür musste der Gastraum gründlich umdekoriert werden. Rotes Licht und anzügliche Plakate im ganzen Lokal. "Die Szene, die heute gedreht wird, spielt in einem Bordell", erklärt Regisseur Daniel Herzog, der im Film auch die Hauptrolle übernimmt. Herzog macht die eine Hälfte des Produzenten-Duos "Rannach-Film" aus, die andere Hälfte ist Thomas Rodler: "Ich stehe meistens hinter der Kamera, mein Bereich ist eher die Technik." "Wir haben uns das gut aufgeteilt", ergänzt Herzog. Diese Arbeitteilung scheint gut zu Funktionieren: der Film ist bereits das dritte Projekt der beiden.