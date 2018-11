Facebook

So sieht es heute am Schöckl aus © Webcam Schöckl Bergstation

Die Meteorologen waren sich am Donnerstag ziemlich sicher, dass am Wochenende die ersten Schneeflocken im Großraum Graz fallen werden. Und sie sollten recht behalten. In der gesamten Region ist es bewölkt, auch tagsüber kletterten die Temperaturen am Sonntag in vielen Gemeinden nur knapp über den Gefrierpunkt. In Graz und Frohnleiten hatte es zu Mittag 4 Grad, in St. Radegund nur 2 Grad und am Schöckl exakt -4,3 Grad.