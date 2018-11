Facebook

Dieser Bau wird unweit von Pachleitner in Liebenau entstehen. © Amedia

In den nächsten vier Jahren wächst Graz weiter in den Himmel - zumindest zwei aufsehenerregende Projekte sind mittlerweile bekannt. So ist an der Liebenauer Tangente ein Hotel geplant, das 200 Zimmer und Büroflächen auf acht Etagen bieten wird. Insgesamt sind rund 20 Stockwerke angedacht, eine Skybar soll am Dach entstehen. Stehen soll das neue 75 Meter hohe Hochhaus namens "The Rock" bereits im Jahr 2021.