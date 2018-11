Für Freunde der Kunst, Handarbeitsbegeisterte und alle neugierigen Grazer: dieses Wochenende findet ein Kunst- und Designmarkt in der Seifenfabrik statt. Ein Besuch!

© Tomaschek

Bis 18 Uhr können die Grazer heute noch den Designmarkt in der Seifenfabrik besuchen. Die Kleine Zeitung war schon am Samstag da: Schon den Weg zum Gebäude der Seifenfabrik säumen die ersten Stände, gegen den frühwinterlichen Wind kann man sich hier schon eine lustige Filzhaube kaufen.

Auf halben Weg in Richtung Wärme springt man dann unvermeidlich einen Monat in der Zeit nach vorne: vom Stand des Innviertler Hufeisenkünstlers Günther Höllwart lacht jedem Besucher kunstvolle Weihnachtsdekoration entgegen. "Sonst fertige ich meistens größere Figuren, in der Vorweihnachtszeit steigt aber die Nachfrage nach der Dekoration enorm!" Ob Weihnachtskerzen, Christbäume oder kleine Herzen - Hauptsache, alles ist aus Hufeisen gefertigt.

Kunst: Zu Besuch am Grazer Designmarkt

Im Inneren der ehemaligen Fabrik muss man sich für einen Weg entscheiden: geht man zuerst in die "Markthalle" oder in die "Fachwerkhalle"? Im Endeffekt macht es wenig Unterschied - wenn man eine der beiden durchwandert hat, kann man über einen Food-Court in die andere gelangen. Oder man bleibt kurz im Freien und genießt einen Snack, die Auswahl ist auch hierbei groß: Donuts und Pancakes für die süßen Gäste, Rippchen für die deftigen. Bei den Getränken kann man von Kaffee bis Cocktails alles haben, hier lässt besonders der Glühmost wieder Adventgefühle aufkommen.

Zu den beiden großen Hallen kommt dann noch das "Heizhaus", in dem man auch im Warmen sitzen kann - komplett mit Live-Musik. Wer alle Teile des Geländes gründlich erforschen möchte, muss sich auf jeden Fall zwei Stunden Zeit nehmen. Wem der Sinn nicht nur nach Schauen, sondern auch nach Shoppen steht: es gibt von "A" wie Accessoires bis "Z" wie Zirkus für die Kleinen alles - Gewand, Schmuck, Möbel, Kunst und mehr.

Die "Freds" sind der Verkaufsschlager bei Michaela Kunzfeld. Sie eignen sich als Behälter oder Deko. Foto © Georg Tomaschek

Mein Tipp zum Schluss: wieder auf dem Weg nach Draußen sollte man sich einen "Fred" mit nach Hause nehmen. Michaela Kunzfeld aus Kainbach fertigt seit zehn Jahren Deko aus Filz und hat dabei diese lustigen Gesellen erfunden. Sie sehen nicht nur interessant aus, man kann sie auch als praktische Behälter verwenden.