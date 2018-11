Am Freitag randalierte ein 23-Jähriger in einem Zug so heftig, sodass dieser stehenbleiben musste und eine Streife angefordert werden musste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aggressiver Fahrgast in GKB-Zug © Rainer Brinskelle

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Freitag Nachmittag in der Graz-Köflacher-Bahn. Gegen 15.10 Uhr befand sich ein 23-Jähriger aus Graz in einem Zug in Fahrtrichtung Köflach. Er war aggressiv und belästigte die Fahrgäste so heftig, dass die Fahrt des Zuges unterbrochen und eine Polizeitreife angefordert wurde.