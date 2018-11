Jekaterina Übelacker (34) holt sich als erste Österreicherin überhaupt den Titel „Miss Universe“, und das gleich in der Amateur- und in der Profiklasse.

Als erste Österreicherin holt Übelacker den Titel „Miss Universe“ im Bodybuilding © NABBA

Noch hat Jekaterina Übelacker, die aus Lettland stammt und seit zehn Jahren in Graz lebt, ihren Erfolg gar nicht realisiert. „Es kommt erst langsam, für mich ist es fast wie ein Schock. Plötzlich bin ich neben Arnold Schwarzenegger in der ,Hall of Fame‘“, freut sich die 34-jährige Zahnarztassistentin.

