Pakistani (49) organisierte Schlepperfahrten - nun stand er in Graz vor Gericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © Markus Traussnig

In einer europaweit agierenden Schlepperorganisation gehörte ein Pakistani zu den führenden Köpfen: Gestern musste sich der Mann am Grazer Straflandesgericht verantworten. Dem einschlägig vorbestraften 49-Jährigen wurde vorgeworfen, dass er bei mindestens sechs Fahrten Regie führte: Zunächst dirigierte er 2017 noch von Rumänien aus die Fahrt eines Lkw über Ungarn nach Fürstenfeld, im Fahrzeug befanden sich damals 30 Personen u. a. aus dem Irak, Syrien und Afghanistan. Je 5000 bis 7000 Euro mussten die Geschleppten an die Organisation bezahlen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.