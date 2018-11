Facebook

© luckybusiness - Fotolia

Der brutale Vorfall reicht in den Jänner 1998 zurück: In der Nacht drang damals ein Täter in die Wohnung einer Frau ein. Diese wurde durch die Geräusche wach, danach vom Unbekannten gefesselt und vergewaltigt. Zudem habe sie der Mann mit einem Schraubenzieher bedroht, so die Anklage.

