Die Gürtelturm-Misere wird zum Politikum. © Bernd Hecke

Nach Bekanntwerden der gesundheitlichen Beschwerden der Grazer Strafreferats-Mitarbeiter in den neu angemieteten Gürtelturm-Büros geht es Schlag auf Schlag. Die erste Hälfte des Teams ist an ihren vorherigen Standort am Tummelplatz ausgesiedelt, fast der ganze Rest wird am 26. November verlegt. Im sechsten Stock wird an der Sanierung der Belüftung und Klimatisierung gearbeitet.

