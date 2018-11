In Graz werden die ersten Adventmärkte schon aufgebaut - da passt es gut, dass am Montag auch der heurige Christbaum für den Hauptplatz geliefert wird.

So strahlte der Grazer Hauptplatz im Vorjahr © Jürgen Fuchs

In Graz kommt schön langsam immer mehr Adventstimmung auf: So werden in diesen Tagen bereits die ersten Märkte aufgebaut, etwa beim Brunnen am Eisernen Tor. Und aus so mancher Geschäftsauslage lachen längst Adventkalender, Sterne und mögliche Weihnachtsgeschenke.

