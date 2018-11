Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werden Gürtelturmbüros wieder zur Baustelle? Stadt verlangt Sanierung © Kanizaj

Eine Klimaanlage, die den Mitarbeitern heiß-kalt gibt. Atembeschwerden, Augenbrennen, Lungenprobleme, gehäufte Krankenstände und die Sorge, dass Schadstoffe in der Luft sind. Das ist die Bilanz aus drei Monaten, in denen die rund 30 Mitarbeiter des Grazer Strafamtes in neu angemieteten Büros im Gürtelturm gelitten haben (wir berichteten). Die Hälfte ist inzwischen in ihre alten Räume am Tummelplatz zurückgekehrt, der Rest dürfte auch ausziehen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.