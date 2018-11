Facebook

Niki Veit, Judith und Gerald Schwarz sowie Elan Sehic © Michael Saria

Das mit dem Ausruhen haben sie auf ein anderes Mal vertagt. Also packten Judith und Gerald Schwarz kurz nach der Zwei-Hauben-Prämierung für ihr Grazer Restaurant Miss Cho und ein paar Wochen vor der Eröffnung ihres Boutiquehotels in der Schmiedgasse (im Jänner ist es so weit) ein nagelneues Geschäft mit Wohnaccessoires aus: aiola living - the store hat in der Landhausgasse 7 eröffnet.

