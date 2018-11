Facebook

Verkehrsunfall in der Elisabethstraße (Sujetbild) © Stefan Pajman

Wie die steirische Polizei am Samstag informierte, hat sich bereits am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit gleich sechs beteiligten Pkw in der Elisabethstraße (stadtauswärts) ereignet.

Die Pkw-Lenker waren am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich Leonhardplatz und Elisabethstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als die anderen verkehrsbedingt stoppten, dürfte der ganz hinten fahrende 75-jährige Oststeirer dies übersehen haben - er fuhr der Kolonne auf. Aufgrund der Folgekollisionen wurden schließlich alle sechs beteiligten Fahrzeuge beschädigt.

Insgesamt wurden drei Pkw-Lenkerinnen (33, 37 und 50) sowie ein 62-jähriger Fahrzeuglenker leicht verletzt und im LKH Graz ambulant behandelt. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Alkotests mit allen Unfallbeteiligten verliefen negativ.