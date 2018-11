Facebook

© Jürgen Fuchs

Mit einer ordentlichen Bierdusche für die ersten Reihen – also so, wie es sich gehört – wurde das neue Winterbier von Puntigamer aus dem Fass gelockt. Neu war nicht nur der neue Name „Winterkönig“, sondern auch der Brauunion-Chef am Podest: Der Norweger Magne Setnes feierte seinen Einstand als Nachfolger des nunmehrigen Aufsichtsrats Markus Liebl („Ich muss ihn entschuldigen, er muss arbeiten: Auch für ihn muss es einmal etwas Neues geben“) – und versprach „diesmal ohne Witze über Frauen und Politiker auszukommen“. Die Lacher hatte er auch so auf seiner Seite: „Wo man trinkt, da lass dich ruhig nieder, bösen Menschen ist das Bier zuwider.“

