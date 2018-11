Grazer Band: Love God Chaos"Rock-Demo": Zwei Dutzend Grazer Bands laufen durch Musikvideo

Marcus Heider legt das neue Video seiner Band Love God Chaos zum Song "Eskalation, bitte" mit einer Frage, einer Fahne und einer Antwort vor: "Rund zwei Dutzend Bands in einem Video geht das? Es geht."

Video ist eine Hommage an "Farbtest. Die rote Fahne" aus 1968 © Marcus Heider

Es ist ein schöner Spätsommertag in Graz. Vom Gürtel aus begeben sich rund zwei Dutzend Musiker aus der Landeshauptstadt auf einen Staffellauf in Richtung Postgarage - mit einer roten Fahne in der Hand. Hinter ihnen strömt der Werktagsverkehr, vor ihnen sitzt Marcus Heider alias John Krempl, Bandleader von Love God Chaos mit seiner Digitalkamera im Kofferraum eines Pkw und gibt die Route vor.