Bei einem Streit in einer Zelle griff gestern in den Abenstunden ein Häftling zum Messer. Ein Mithäftling erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen.

© Ballguide/Hanschitz

In der Justizanstalt Karlau ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Messerstecherei gekommen. Ein 32-jähriger Georgier fügte in der Zelle einem gleichaltrigen Mithäftling massive Verletzungen im Bauchraum zu. Die Tatwaffe ist ein 20 Zentimeter langes Brotmesser.