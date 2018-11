Laudamotion beendet die Mallorca-Flüge von Graz und Linz. Dafür werden die Frequenzen in deutschen Städten erhöht.

Laudamotion baut Mallorca-Flüge in Deutschland aus

Laudamotion hat am Mittwoch wieder Abflugsorte für Flüge nach Mallorca für den Sommerflugplan 2019 bestätigt. Nicht mehr geflogen wird hingegen die Mallorca-Route von Graz und Linz.

Neben Wien, Düsseldorf und Stuttgart führe Laudamotion zusätzliche Abflüge und erhöhte Mallorca-Frequenzen ab München, Hannover, Münster und Salzburg, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Flugbuchungen für Sommer 2019 für diese vier Kurse, somit auch für Salzburg, seien seit heute freigeschaltet, so das Unternehmen.

Von Wien-Schwechat werden diesem Flugplan nach bis zu viermal täglich nach Mallorca geflogen, ab Salzburg täglich. Von Düsseldorf heben bis zu sechs Flugzeuge am Tag nach der Baleareninsel ab, ab Stuttgart und München bis zu vier, von den deutschen Städten Münster und Hannover fliegt Laudamotion im Sommer 2019 täglich nach Mallorca.

Im Winter sind es bis zu zwei tägliche Flüge aus Düsseldorf, Berlin und Wien nach Palma de Mallorca.