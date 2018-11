Die Polizei-Grenztruppe schnappt in Graz Mann mit Marihuana und erntet nach Polizei-Posting im Netz Hohn. Ein bedauerlicher Betriebsunfall – auf Facebook.

Der Spezialtrupp ist Opfer eines Facebook-Betriebsunfall der Polizei-Pressestelle geworden. © APA/AFP/RENE GOMOLJ

Das ist der Stoff aus dem Internetschlager gemacht sind. In einem Vierzeiler freute sich am Wochenende die Polizei Steiermark via Facebook darüber, dass die Kollegen der Spezialeinheit „Puma“ bei einer Drogenrazzia im Stadtgebiet einen 31-Jährigen mit ein wenig Gras erwischt haben (siehe Faksimile unten).

