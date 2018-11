Das Kunstwerk des Malers Gerhard Hammerl aus der Malwerkstatt von Jugend am Werk ziert den neuen Adventkalender der Lions. Das Charity-Projekt bietet damit Gewinne im Gesamtwert von 16.000 Euro an.

Walter Ferk (Jugend am Werk), Landtagspräsidentin Bettina Vollath, Künstler Gerhard Hammerl und Peter Schernthaner (Lions) und Heinz Michalitsch (Projektleiter) © Preis

Seit sechs Jahren kooperieren die Lions und die Malwerkstatt von Jugend am Werk. Letztere stellen die Kunstwerke aus ihrer Werkstatt einer Jury vor, deren Wahl heuer auf Gerhard Hammerl fiel. Sein Werk "Weihnachten in der Stadt" ziert somit den diesjährigen Lions-Adventkalender von dem es nur 5000 Stück in der gesamten Steiermark geben wird.

