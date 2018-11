Ab 16 Uhr"Saubere Luft": Große Demo heute in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feinstaub in Graz, ein ewiges Thema © Penz

Radfahrer, Fußgänger, Rollschuhfahrer oder Skateboarder – alles, was sich ohne fossile Kraftstoffe und karosseriefrei bewegt, ist heute zur „Parade für saubere Luft in Graz“ geladen. Bunt, laut und kreativ will man ab 16 Uhr vom Griesplatz über die Brückenkopfgasse und den Joanneumring in Richtung Oper ziehen. Was nach Hippiefestivität klingt, hat einen handfesten und ernsten Hintergrund: Nach wie vor ist Graz die Feinstaubhauptstadt Österreichs. In keiner anderen Landeshauptstadt ist die Belastung der Bevölkerung durch Feinstaub und Stickoxide höher als in Graz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.