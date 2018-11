Die Kinderrechtewoche steht bevor. Wir haben nachgefragt, was sich Kinder in Graz wünschen und welche Projekte des Kinderparlaments bisher umgesetzt wurden.

© Markus Traussnig

Nächste Haltestelle: Hauptplatz“ – 14 Straßenbahnansagen sind ab heute, 6. November, bis zum 22. November von Kindern auf den Linien der Holding Graz zu hören – eine Premiere. Anlass ist die Kinderrechtewoche vom 16. bis 26. November.

„Man muss Kindern eine Stimme geben, wir haben viel zu sagen“, meint Madeleine Stolz, amtierende Kinderbürgermeisterin von Graz, die an der Aktion beteiligt ist. Das Projekt wird gemeinsam mit der Holding, dem Verkehrsbüro der Stadt und dem Kinderbüro umgesetzt. Doch mit diesem Projekt alleine ist es nicht getan. Das Kinderparlament steht in regem Austausch mit der Stadtpolitik, an Ideen mangelt es dabei nicht.