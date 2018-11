Top-Konzert hievt Stadthalle in eine neue Liga

Britische Band Muse spielt auf ihrer Welttour in Graz. Stadthalle mischt dank erhöhter Kapazität in der europäischen Oberliga mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Muse" kommen am 29. Mai 2019 nach Graz © KK

Um 15 Uhr ging der Veranstalter PSI Music am Montag mit der Ankündigung des einzigen Österreich-Konzerts der Rockband Muse hinaus. Der Coup ist perfekt. Die britischen Superstars, die weltweit schon 20 Millionen Alben verkauft haben und diesen Freitag mit „Simulation Theory“ ihr achtes Opus veröffentlichen, kommen am 29. Mai 2019 nach Graz. Rund um den Termin spielen Matt Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme in Prag, Budapest oder London.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.